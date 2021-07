«Γιάννης: Εκτόξευση στα Αστέρια»

της Mirin Fader από τις εκδόσεις Διόπτρα

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, αλλιώς γνωστός ως «Greek Freak», οδήγησε μόλις την ομάδα του στην κορυφή κατακτώντας το πρωτάθλημα του ΝΒΑ και κάνοντας τις καρδιές όλων μας να πλημμυρίσουν με υπερηφάνεια!

Το βιβλίο της Mirin Fader, βραβευμένης ρεπόρτερ και αρθογράφου του The Ringer, έρχεται να φωτίσει όλη τη διαδρομή από τα δύσκολα παιδικά του χρόνια μέχρι την τοποθέτησή του ανάμεσα στους κορυφαίους μπασκετμπολίστες του κόσμου.

Μια ζωή σαν παραμύθι, που αξίζει να διαβάσετε.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι το λαμπερό πρόσωπο του ΝΒΑ, ο πρωταγωνιστής των τελικών του 2021 και ίνδαλμα για εκατομμύρια παιδιά. Ωστόσο, χρειάστηκε να υπερπηδήσει αδιανόητα εμπόδια για να γίνει παγκόσμιο σύμβολο ελπίδας και ζωντανή ενσάρκωση του Αμερικανικού Ονείρου.

Η έμπειρη δημοσιογράφος Μίριν Φέιντερ, μέσα από εκατοντάδες συνεντεύξεις που πήρε, φέρνει στο φως άγνωστες ιστορίες από τα παιδικά χρόνια του νεαρού που έλαβε το προσωνύμιο «Greek Freak»: από τις νύχτες που έζησε στριμωγμένος σε ένα κρύο δωμάτιο μαζί με τα αδέλφια του μέχρι τη βιοπάλη στους δρόμους της Αθήνας και τον ρατσισμό που αντιμετώπισε προσπαθώντας ως μικροπωλητής να ενισχύσει οικονομικά την οικογένειά του.

Μια βαθιά ανθρώπινη ιστορία, με πρωταγωνιστή έναν νέο με ισχνό κορμί, που ξεκίνησε αργά στην εφηβεία να παίζει μπάσκετ στις κατώτερες κατηγορίες του ελληνικού πρωταθλήματος. Ώσπου τον ανακάλυψαν από το ΝΒΑ.

Έκτοτε, η μεταμόρφωσή του, σωματική και πνευματική, υπήρξε θεαματική.

Όμως η προσαρμογή στο πιο δύσκολο πρωτάθλημα του κόσμου δεν ήρθε χωρίς δυσκολίες. Συνοδεύτηκε από βράδια μοναξιάς και απομόνωσης, αλλά και από το βάρος που επωμίστηκε ως προστάτης της οικογένειας και ως πρότυπο για τα αδέλφια του. Σε όλα αυτά υπήρχε και το πρόσθετο φορτίο της ευθύνης που αισθανόταν απέναντι σε μια ολόκληρη πόλη, που για δεκαετίες βρισκόταν στο περιθώριο. Η ψυχοσύνθεση του Γιάννη τον καθιστά αυστηρό κριτή του εαυτού του και τον βοηθάει να βρίσκει κίνητρο στα λάθη του. Για να νικήσει στους μεγάλους τελικούς του 2021, αν και τεράστιο outsider, έκανε αυτό που γνωρίζει καλύτερα από όλους: αγκάλιασε τις ελλείψεις και τα μειονεκτήματά του και δούλεψε απόλυτα προσηλωμένος στον στόχο του.

Η Φέιντερ παρουσιάζει έναν ήρωα πιο ευάλωτο απ’ όσο νομίζουν οι ανυποψίαστοι φίλαθλοι, έναν άνθρωπο που αναδείχθηκε θριαμβευτής απέναντι σε κάθε αντιξοότητα και πρόκληση που παρουσιάστηκε στον δρόμο του: ως γιος, ως πατέρας, ως αδελφός, ως συμπαίκτης, ως κοινωνικό φαινόμενο.

Η Μίριν Φέιντερ (Mirin Fader) είναι μόνιμη συνεργάτιδα της γνωστής ιστοσελίδας The Ringer. Έγραφε στο Bleacher Report από το 2017 έως το 2020. Η δουλειά της έχει τιμηθεί από την Ένωση Αθλητικού Τύπου των ΗΠΑ, τους Αρχισυντάκτες του Associated Press, την Ένωση των Επαγγελματιών Συντακτών Μπάσκετ και το Σωματείο Τύπου του Λος Άντζελες. Το Folio Μagazine την ανέδειξε Κορυφαία Γυναίκα στα ΜΜΕ το 2019, ενώ το έργο της έχει παρουσιαστεί στην ανθολογία Best American Sports Writing. Η Φέιντερ έχει σκιαγραφήσει με την πένα της το προφίλ ορισμένων από τους κορυφαίους μπασκετμπολίστες του ΝΒΑ, όπως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο Τζα Μοράντ, ο Μπράντον Ίνγκραμ και ο ΛαΜέλο Μπολ. Της αρέσει να γράφει για ενδιαφέροντες ανθρώπους που συμβαίνει να είναι αστέρες του αθλητισμού και να αφηγείται τις ιστορίες που διαμόρφωσαν τον περίπλοκο και επιβλητικό χαρακτήρα τους.

Μετάφραση: Νίκος Παπαδογιάννης

Ο Νίκος Παπαδογιάννης είναι δημοσιογράφος με ειδικότητα το μπάσκετ από το σωτήριον έτος 1987. Γνωρίζει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο από τότε που εκείνος πρωτόπαιξε στις εθνικές ομάδες και προαλειφόταν για το ΝΒΑ, ενώ του έχει πάρει επίσης δύο συνεντεύξεις. Έχει καλύψει για έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα 4 Ολυμπιάδες, αμέτρητες διοργανώσεις της πορτοκαλί μπάλας και δύο ποδοσφαιρικά Μουντιάλ. Έχει γράψει δύο βιβλία και έχει μεταφράσει άλλα πέντε. Σήμερα συνεργάζεται με την ιστοσελίδα gazzetta.gr και την εφημερίδα Documento. Στον ελεύθερο χρόνο του κάνει ταξίδια. Αν τον ψάχνετε και δεν τον βρίσκετε, είναι στην Κόστα Ρίκα.

