«Είσαι ό,τι σκέφτεσαι»

του James Allen από την Key Books

To πιο επιδραστικό βιβλίο προσωπικής ανάπτυξης στην ιστορία!

Στη ζωή δεν παίρνεις αυτό που θέλεις.

Παίρνεις αυτό που σκέφτεσαι.

Το Είσαι ό,τι σκέφτεσαι θεωρείται το πρώτο βιβλίο self-help της σύγχρονης εποχής, η σπίθα που άναψε τη φλόγα της θετικής ψυχολογίας. Οι αρχές που παρουσιάζει ο James Allen ενέπνευσαν όλους τους σπουδαίους συγγραφείς βιβλίων προσωπικής ανάπτυξης του 20ου αιώνα: από τον Napoleon Hill (Σκέψου και πλούτισε) µέχρι τη Rhonda Byrne (Το Μυστικό).

Στο κλασικό αυτό βιβλίο που µετράει περισσότερο από έναν αιώνα ζωής και παραµένει πιο επίκαιρο από ποτέ, ο Allen µοιράζεται τη σοφία του µε τρόπο απλό, κατανοητό και διεισδυτικό. Μέσα σε λίγες σελίδες καταφέρνει να αποκωδικοποιήσει την επίδραση που έχουν οι σκέψεις σου στην επιτυχία, την ευτυχία, την υγεία, τις σχέσεις σου µε τους άλλους και, κυρίως, µε τον ίδιο σου τον εαυτό.

Αν εργαστείς µεθοδικά πάνω στις σκέψεις σου, µπορείς να αλλάξεις τη ζωή σου, όποιες και αν είναι οι συνθήκες γύρω σου. Κι όπως λέει ο Allen: «Αυτό το βιβλίο θα σε βοηθήσει να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Είναι ένα εγχειρίδιο τσέπης για ανθρώπους που σκέφτονται» – για όλους µας, δηλαδή!

Μετάφραση: Παναγιώτης Γαβριήλογου

ISBN: 978-618-5265-27-4

σελίδες: 72

Ο James Allen γεννήθηκε στις 28 Νοεμβρίου 1864 στο Λέστερ της Αγγλίας. Επί σειρά ετών εργάστηκε στην κλωστοϋφαντουργία, ενώ παράλληλα συνέχισε να διαβάζει, παρότι είχε εγκαταλείψει το σχολείο από τα 15, λόγω του θανάτου του πατέρα του. Το 1898 δημοσίευσε το πρώτο του άρθρο στο περιοδικό The Herald of the Golden Age, ενώ το 1901 ακολούθησε η έκδοση του πρώτου του βιβλίου. Το 1902 ίδρυσε το περιοδικό The Light of Reason, που στη συνέχεια μετονόμασε The Epoch. Τη χρονιά εκείνη κυκλοφόρησε το πλέον γνωστό του έργο, Eίσαι ό,τι σκέφτεσαι (As A Man Thinketh), βιβλίο που του χάρισε τη διεθνή αναγνώριση, σημειώνοντας πολλαπλές εκδόσεις σε όλον τον κόσμο και ωθώντας τον να αφιερωθεί στη συγγραφή. Το 1903 ο Allen αποσύρθηκε στο παραθαλάσσιο θέρετρο Ίλφρακουμ στη Νότια Αγγλία, όπου έζησε ως το τέλος της ζωής του. Πέθανε στις 24 Ιανουαρίου 1912, σε ηλικία 47 ετών, αφήνοντας πίσω του πλούσια βιβλιογραφία.

Σήμερα, ο James Allen θεωρείται ο πρωτοπόρος και εμπνευστής των βιβλίων προσωπικής ανάπτυξης, ενώ το Είσαι ό,τι σκέφτεσαι αποτελεί διαχρονική πηγή έμπνευσης για συγγραφείς, ομιλητές και πνευματικούς δασκάλους σε όλον τον κόσμο.

