«Κάποτε… Στο Χόλυγουντ» (Once Upon a Time… in Hollywood)

22 Αυγούστου στους κινηματογράφους από τη Feelgood

Ο Quentin Tarantino επιστρέφει με την 9η ταινία του, μια μυθική ερωτική επιστολή στον κινηματογράφο και την τηλεόραση του τέλους της δεκαετίας του ’60 και μας βυθίζει στην εκρηκτική ομορφιά του Λος Άντζελες της εποχής. Με πρωταγωνιστικό δίδυμο δύο από τους καλύτερους ηθοποιούς της γενιάς τους, τον Leonardo DiCaprio και τον Brad Pitt, η ταινία είναι ένας φόρος τιμής στις τελευταίες στιγμές της χρυσής εποχής του Χόλιγουντ, ένα αριστοτεχνικό κολάζ με κινηματογραφικές και τηλεοπτικές αναφορές, όπως μόνο ο συγκεκριμένος -ασύλληπτα διαβασμένος- δημιουργός ξέρει να υπογράφει.

Μία ξεχωριστή εμπειρία που υπνωτίζει, διασκεδάζει και προκαλεί το μυαλό με την καθηλωτική ατμόσφαιρα της, την καλειδοσκοπική της αφήγηση, το ανυποχώρητο πάθος της για τη βιομηχανία του θεάματος και την αυτοσαρκαστική της διάθεση.

Στο Λος Άντζελες του1969 τα πάντα είναι ρευστά και όλα αλλάζουν. Ο τηλεοπτικός αστέρας Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) και ο για πολλά χρόνια κασκαντέρ του Cliff Booth (Brad Pitt) κινούνται στη νέα βιομηχανία του θεάματος, την οποία με δυσκολία αναγνωρίζουν πια.

Σενάριο/Σκηνοθεσία: Quentin Tarantino

Ηθοποιοί: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Emile Hirsch, Margaret Qualley, Timothy Olyphant, Julia Butters, Austin Butler, Dakota Fanning, Bruce Dern, Mike Moh, Luke Perry, Damian Lewis, Al Pacino, Nicholas Hammond, Samantha Robinson, Lorenza Izzo, Costa Ronin, Perla Haney-Jardine, Damon Herriman, Lena Dunham, Kurt Russell, Scoot McNairy, Michael Madsen, Rumer Willis, Rafal Zawierucha

Διάρκεια: 159’

