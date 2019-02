«Μοντέρνα Σεξολογία και η Ανατολική Τέχνη του Έρωτα»

Η Julia Kolozsvari Συγγραφέας, Εκπαιδεύτρια, Σύμβουλος Προσωπικής Ανάπτυξης και Θεραπεύτρια του Σεξ και ο Loukas Dourtourekas Δάσκαλος και Επιμορφωτής της Hatha, της Integral-Esoteric και της Tantra Yoga, θα μας οδηγήσουν μέσα από ένα εξάωρο workshop στο πνευματικό μονοπάτι του να λες «ναι» στη ζωή και σε όλες τις πτυχές της.

Κατά την διάρκεια αυτού του workshop, το οποίο απευθύνεται σε όλους τους ενήλικες ανεξάρτητα με τον αν έχουν σχέση ή όχι, οι δυο μέντορες θα σας βοηθήσουν εξερευνήσετε την Ταντρική οπτική γωνία του ερωτισμού και θα σας προσφέρουν πολύτιμα βασικά εργαλεία για να βελτιώσετε και να εμπλουτίσετε την ερωτική εμπειρία. Παράλληλα θα σας προσδώσουν και θα ενισχύσουν τον προσωπικό σας «μαγνητισμό» και θα επιτείνουν την ερωτική ικανοποίηση. Επιπλέον θα σας επισημάνουν τον τρόπο να ενεργοποιήσετε τους Μύες του Περινέου και να βρείτε τις Εσωτερικές πτυχές που σχετίζονται με τον «σεξουαλικό κύκλο ανταπόκρισης» και τις τεχνικές του Ταντρικού οργασμού και τέλος θα σας μάθουν τις Ταντρικές θεραπευτικές σεξουαλικές στάσεις και τα οφέλη τους.

Μέρος του workshop είναι βασισμένο στα βιβλία: Modern Sexology and the Oriental Art of Lovemaking | The Perineum Muscles | Their Erotic Tantric and Taoist Secrets της Εισηγήτριας Julia Kolozsvari

Σάββατο 26 Μαΐου 2018

Διάρκεια: 12:00 – 18:00

Περιορισμένος αριθμός θέσεων

Κόστος: 50,00€

Ισχύουν ειδικές τιμές για ανέργους και ζευγάρια

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο +30 6980199253

Αθηναϊκή Ένωση Atman, Μιχαλακοπούλου 84 & Λαοδικείας 9-11- Ιλίσια, Αθήνα, 4ος όροφος (Πίσω από το Νοσοκομείο Αλεξάνδρα)