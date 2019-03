Νέα σεμινάρια στον Πολυχώρο Μεταίχμιο!

Ο Πολυχώρος Μεταίχμιο διοργανώνει από το 2006 σεμινάρια για ενηλίκους που προάγουν την αυτομόρφωση και τη διά βίου μάθηση. Με την έναρξη της νέας σεζόν, συνεχίζουμε δυναμικά με ένα πλούσιο και ανανεωμένο πρόγραμμα σεμιναρίων.

Έχοντας στο δυναμικό μια ομάδα καταξιωμένων επιστημόνων και εισηγητών με μεγάλη επαγγελματική πείρα, την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή και πάνω απ’ όλα την εγγύηση του ονόματος των εκδόσεων Μεταίχμιο, είμαστε σε θέση να προσφέρουμε ουσιαστική κατάρτιση και δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου σε κάθε ενδιαφερόμενο. Επιπλέον, μπορείτε να κάνετε χρήση του προγράμματος ΛΑΕΚ*. Δείτε την ειδική ένδειξη κάτω από κάθε σεμινάριο καθώς και περισσότερες πληροφορίες στο τέλος αυτής της ενημέρωσης.

Ο Πολυχώρος Μεταίχμιο είναι επίσης πιστοποιημένο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 (Κε.Δι.Βι.Μ.1). Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) έχει χορηγήσει τη σχετική άδεια στις εκδόσεις για τα σεμινάρια εκπαιδευτικού και επαγγελματικού χαρακτήρα που διοργανώνονται στον Πολυχώρος και απευθύνονται σε ενήλικες.

Όλα τα σεμινάρια πραγματοποιούνται Ιπποκράτους 118, σ΄έναν χώρο που δίνει καθημερινά ραντεβού με την τέχνη, τον πολιτισμό και την εκπαίδευση. Στο διάλειμμα προσφέρεται στους συμμετέχοντες καφές ή τσάι. Με την ολοκλήρωση κάθε σεμιναρίου παρέχεται σχετική βεβαίωση παρακολούθησης, ενώ με την εγγραφή προσφέρονται δωρεάν βιβλία που σχετίζονται με το αντικείμενο του σεμιναρίου.

Επιπλέον προσφορές για τους συμμετέχοντες

Έκπτωση 30% στις αγορές βιβλίων (εκτός ενιαίας τιμής) από τον ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ.

Ειδικές τιμές για φοιτητές και ανέργους.

Την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2017, στις 6 μ.μ., σας περιμένουμε σε μια open day συνάντηση όπου οι εισηγητές και οι διδάσκοντες των σεμιναρίων θα ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους για το περιεχόμενο κάθε σεμιναρίου – εργαστηρίου και θα απαντήσουν σε πιθανές ερωτήσεις. Επιπλέον, μόνο για εκείνη την ημέρα θα ισχύει έκπτωση 10% στα δίδακτρα κάθε σεμιναρίου, εφόσον πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας (εξόφληση προκαταβολής). Παλιοί και νέοι μαθητές, επωφεληθείτε της προσφοράς μας και ενημερωθείτε για το νέο πρόγραμμα των σεμιναρίων.

Εργαστήριο δημιουργικής γραφής

Μυθιστόρημα / Διήγημα

Υπεύθυνος – Διδασκαλία: Κωνσταντίνος Τζαμιώτης, συγγραφέας

Διάρκεια: 24 ώρες / 8 συναντήσεις

Μέρα και ώρες μαθημάτων: Τρίτη, 17:00-20:00

Κόστος: 260 € – Για φοιτητές και ανέργους: 245 €

Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί δωρεάν το βιβλίο Ένα κάποιο τέλος του Τζούλιαν Μπαρνς.

Αναλυτικά: Όλοι μπορούν να σκεφτούν μερικές καλές ιδέες. Οι συγγραφείς ξέρουν και να τις γράφουν.

Στόχος του εργαστηρίου είναι η εξοικείωση με όλες εκείνες τις προϋποθέσεις και τις τεχνικές που απαιτεί η συγγραφή ενός λογοτεχνικού έργου. Με άξονα τα κείμενα των συμμετεχόντων αναλύεται βήμα βήμα η πορεία από την αρχική σύλληψη ως την πλήρη ανάπτυξή της.

Μερικά από τα ζητήματα που θα μας απασχολήσουν:

Ποια ιδέα προσφέρεται για ανάπτυξη και ποια όχι;

Τι κάνει αληθοφανή έναν λογοτεχνικό χαρακτήρα και πώς «δικαιολογείται» η παρουσία του σε μια αφήγηση;

Ποια οπτική γωνία οφείλει να επιλέξει ο συγγραφέας για να υπηρετήσει καλύτερα την ιστορία του;

Πώς παρουσιάζονται τα πράγματα χωρίς να εξηγούνται;

Τι σημαίνει αφηγηματική ανέλιξη;

Πώς επιτυγχάνεται η αφηγηματική οικονομία;

Γιατί είναι τόσο σημαντικός ο ρυθμός;

Τα μαθήματα στοχεύουν στην ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης μεθοδολογίας αναφορικά με τη συγγραφή μυθιστορήματος ή διηγήματος και απευθύνονται τόσο σε εκείνους που φιλοδοξούν να γράψουν όσο και σε εκείνους που επιθυμούν να γίνουν επαρκέστεροι αναγνώστες.

ΕΝΑΡΞΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: ΤΡΙΤΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Δήλωση συμμετοχής με αποστολή σύντομου βιογραφικού σημειώματος

Ο Κωνσταντίνος Τζαμιώτης γεννήθηκε το 1970. Σπούδασε κινηματογράφο. Ζει στην Αθήνα. Βιβλία του: Το πέρασμα (Μεταίχμιο 2016), Η πόλη και η σιωπή (Καστανιώτης 2013), Η εφεύρεση της σκιάς (Καστανιώτης 2008), Παραβολή (Καστανιώτης 2006), Ο βαθμός δυσκολίας (Ίνδικτος 2005), Βαθύ πηγάδι (Ίνδικτος 2003), Η συνάντηση (Ίνδικτος 2002). Τον Οκτώβριο θα κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ το νέο του μυθιστόρημα με τίτλο Ίσως την επόμενη φορά. Διηγήματά του έχουν δημοσιευτεί σε περιοδικά, ανθολογίες και συλλογικές εκδόσεις. Το πρώτο του θεατρικό έργο Ουδέτερη ζώνη απέσπασε Κρατικό Βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου θεατρικού συγγραφέα. Το έργο του Μια εξαιρετικά απλή δουλειά περιλήφθηκε στην Ευρωπαϊκή Ανθολογία Θεάτρου. Κείμενά του καθώς και άρθρα για θέματα πολιτισμού και σύγχρονης τέχνης έχουν μεταφραστεί σε αρκετές γλώσσες.

Εργαστήριο δημιουργικής γραφής παιδικού βιβλίου (για αρχαρίους)

Υπεύθυνη – Διδασκαλία: Ιωάννα Μπαμπέτα, συγγραφέας παιδικών βιβλίων

Διάρκεια: 20 ώρες / 8 συναντήσεις

Μέρα και ώρες μαθημάτων: Δευτέρα, 17:30-20:00

Κόστος: 180 € – Για φοιτητές και ανέργους: 160 €

Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθούν δωρεάν δύο βιβλία από τη σειρά «Μικρές καληνύχτες».

Αντικείμενο: Στις οκτώ συναντήσεις μας θα διαβάσουμε, θα γράψουμε, θα σβήσουμε. Κυρίως όμως θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στα Τι, στα Πώς και στα Γιατί που θα προκύψουν.

Αναλυτικά: Τι σημαίνει καλό παιδικό βιβλίο; Αυτό που διδάσκει ή μήπως αυτό που ταξιδεύει τον μικρό αναγνώστη; Αυτό που απαντά σε ερωτήματα ή μήπως αυτό που βοηθά το παιδί να σκεφτεί και να βρει μόνο του τις λύσεις;

Πώς γράφεται ένα καλό παιδικό βιβλίο; Τα βιβλία για παιδιά γράφονται από ενήλικες. Οι ενήλικες τελικά ξέρουν περισσότερα; Πώς μπορούμε να επιστρέψουμε στην πατρίδα της παιδικής μας ηλικίας; Πώς θα μιλήσουμε στα σύγχρονα παιδιά που έχουν διαφορετικές προσλαμβάνουσες και εμπειρίες από ό,τι είχαμε εμείς όταν ήμασταν παιδιά;

Γιατί θέλουμε να γράψουμε για παιδιά; Γιατί μας αρέσουν κάποιες ιστορίες και κάποιες άλλες όχι; Και γιατί, τελικά, να διαβάσει κάποιος την ιστορία μας;

Κι όταν η ιστορία μας είναι έτοιμη…

Η απόσταση από το συρτάρι έως την έκδοση είναι αρκετά μεγάλη. Όμως τα βήματα δεν είναι πολλά. Αρκεί:

Να μάθουμε να διαβάζουμε. Να διαβάζουμε και να καταλαβαίνουμε, όχι μόνο τι είναι αυτό που μας αρέσει, αλλά γιατί κάτι δεν μας αρέσει. Να μάθουμε να σβήνουμε. Περισσότερο να σβήνουμε παρά να γράφουμε. Να κάνουμε συνεχή εξάσκηση. Να είμαστε οπλισμένοι με υπομονή και επιμονή.

Γιατί οι όμορφες ιστορίες γράφονται από καλούς αναγνώστες που έχουν σχέση αγάπης με τη γόμα τους.

ΕΝΑΡΞΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Δήλωση συμμετοχής με αποστολή σύντομου βιογραφικού σημειώματος

Η Ιωάννα Μπαμπέτα σπούδασε Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνική Ανθρωπολογία στο Πάντειο Πανεπιστήμιo Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Ασχολήθηκε με την επιτόπια έρευνα για τη ζωή των ηλικιωμένων στην ελληνική περιφέρεια. Τα αποτελέσματα της έρευνας εκδόθηκαν από τις εκδόσεις Gutenberg με τίτλο Οι ηλικιωμένοι στον αγροτικό χώρο. Η επαφή της με τους ηλικιωμένους την επηρέασε βαθιά, με αποτέλεσμα σε πολλές από τις παιδικές ιστορίες της να φιλοξενεί και μια γιαγιά ή έναν παππού.

Παρακολούθησε σεμινάρια αφήγησης παραμυθιού, κουκλοθέατρου, μετάφρασης, αλλά και πολλά σεμινάρια συγγραφής παιδικού βιβλίου – μυθιστορήματος από καταξιωμένους επαγγελματίες του χώρου.

Έχει γράψει και εκδώσει είκοσι βιβλία για παιδιά και έχει λάβει αρκετές διακρίσεις. Έχει επίσης συμμετάσχει σε συλλογικές εκδόσεις.

Είναι υπεύθυνη του προγράμματος Φιλαναγνωσίας σε μεγάλο ιδιωτικό εκπαιδευτήριο. Προτείνει βιβλία, οργανώνει και συντονίζει τις παρουσιάσεις συγγραφέων για το νηπιαγωγείο και όλες τις τάξεις του δημοτικού. Θέλει με αυτόν τον τρόπο να κάνει τα παιδιά να αγαπήσουν το βιβλίο αβίαστα, μέσα από το παιχνίδι και τη συζήτηση.

Διατηρεί τη δική της στήλη «Βιβλία από όλο τον κόσμο», στο ένθετο «Ο Μαγικός Κόσμος του Παιδικού Βιβλίου», της ηλεκτρονικής εφημερίδας «Η Φωνή της Κω» (www.kosvoice.gr). Στη στήλη αυτή επιλέγει βιβλία μεταφρασμένα που θεωρεί πως θα βοηθήσουν τα παιδιά να κατανοήσουν καλύτερα τον εαυτό τους αλλά και τον κόσμο γύρω τους. Κάθε μήνα, επίσης, παρουσιάζει δύο παιδικά βιβλία στην εφημερίδα Ελληνική Γνώμη (www.greekgnomi.com), που κυκλοφορεί στον Καναδά για τους Έλληνες της διασποράς.

Είναι Πρόεδρος της Γυναικείας Λογοτεχνικής Συντροφιάς και μέλος του ελληνικού τμήματος της IBBY (International Boardon Books for Young People) και της SCBWI (Society of Children’s Book Writers and Illustrators).

Η Δημιουργική Γραφή στο σχολείο: Μαθαίνουμε παίζοντας

Υπεύθυνη εργαστηρίου – Διδασκαλία: Σοφία Νικολαΐδου, συγγραφέας-φιλόλογος

Διάρκεια: 5 ώρες / 2 συναντήσεις

Μέρες και ώρες μαθημάτων: Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2017, 18:30- 21:00, και Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2017, 12:30-15:00

Κόστος: 55 € – Για φοιτητές και ανέργους και για όσους παρακολουθήσουν και το εργαστήριο δημιουργικής γραφής «Πώς έρχονται οι λέξεις» (βλ. παρακάτω): 45 €

Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί δωρεάν το βιβλίο Η Δημιουργική Γραφή στο σχολείο σε επιμέλεια της Σοφίας Νικολαΐδου.

Μπορείτε να κάνετε χρήση του προγράμματος ΛΑΕΚ*.

Αντικείμενο: Το εργαστήριο με θέμα «Η Δημιουργική Γραφή στο σχολείο: Μαθαίνουμε παίζοντας» απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται να εντάξουν τη δημιουργική γραφή στη διδασκαλία τους. Στόχος είναι να δοθεί μια πρώτη γεύση, ένα αλφαβητάριο τεχνικής, και να παρουσιαστούν ασκήσεις και δραστηριότητες που αφορούν την παραγωγή γραπτού λόγου στη σχολική τάξη.

Στο πλαίσιο του εργαστηρίου θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν, με βάση εξειδικευμένες δραστηριότητες, τα ακόλουθα θέματα:

Η δημιουργική γραφή στο σχολείο: ένα χρήσιμο εργαλείο για την παραγωγή συνεχούς γραπτού λόγου στην τάξη. Στόχοι της διδασκαλίας, προϋποθέσεις για την εφαρμογή, τι κερδίζει ο μαθητής, πώς αξιολογούμε τα μαθητικά κείμενα.

Φτιάχνω το δικό μου βιβλίο: πώς οι μαθητές, με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού, σχεδιάζουν, γράφουν και παρουσιάζουν το δικό τους βιβλίο στην τάξη.

Ο λογοτεχνικός ήρωας: οι εκπαιδευτικοί συζητούν, με βάση συγκεκριμένα λογοτεχνικά παραδείγματα, πώς κατασκευάζεται ο λογοτεχνικός ήρωας και δοκιμάζουν δραστηριότητες που σχετίζονται με την κατασκευή ενός λογοτεχνικού ήρωα, τα οποία μπορούν να αξιοποιήσουν στην τάξη.

Ποιητική φόρμα: πώς οι περιορισμοί στην ποιητική φόρμα μπορούν να λειτουργήσουν δημιουργικά για τους μαθητές (Ιαμβικός δεκαπεντασύλλαβος, λίμερικ, χαϊκού).

Δημιουργική γραφή και θεωρία της λογοτεχνίας: πώς μπορούμε να διδάξουμε στους μαθητές τεχνικές αφήγησης με παιγνιώδη και διασκεδαστικό τρόπο.

Δήλωση συμμετοχής με αποστολή σύντομου βιογραφικού σημειώματος

Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης επιμορφωτικού σεμιναρίου.

Εντατικό εργαστήριο δημιουργικής γραφής

«Πώς έρχονται οι λέξεις: Η αρχή της ιστορίας»

Υπεύθυνη – Διδασκαλία: Σοφία Νικολαΐδου, συγγραφέας-φιλόλογος

Διάρκεια: 8 ώρες / 2 συναντήσεις

Μέρες και ώρες μαθημάτων: Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2017, 16:00-20:00, και Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2017, 10:00-14:00

Κόστος: 90 € – Για φοιτητές και ανέργους: 80 €

Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί δωρεάν το βιβλίο Πώς έρχονται οι λέξεις της Σοφίας Νικολαΐδου.

Αναλυτικά: Στο εισαγωγικό και εντατικό αυτό εργαστήριο θα συζητηθούν ζητήματα τεχνικής που αφορούν τη συγγραφή πεζού λόγου: Αφηγηματική φωνή, επιλογή οπτικής γωνίας, μυθιστορηματικός ήρωας, αφήγηση και διάλογος, σχέσεις εμπειρίας και γραφής, αφηγηματικός χρόνος.

Ό,τι και να έχει στο μυαλό του ο συγγραφέας, το γράψιμο έρχεται γράφοντας. Με την πρώτη φράση, θα αναγκαστεί να κάνει μια σειρά από επιλογές. Γιατί αυτή η λέξη και όχι η συνώνυμή της; Με ποια σειρά θα τοποθετηθούν οι λέξεις; Θα υπακούν σε κάποιον ρυθμό – και σε ποιον; Ποιος μιλάει; Τι θα ειπωθεί και τι θα μείνει ανείπωτο; Θα αφηγηθεί την ιστορία από την αρχή; Και ποια είναι η αρχή;

Η συγγραφή ανοίγει τη βεντάλια των πιθανοτήτων: αν στην πραγματική πραγματικότητα οι δυνατότητες είναι περιορισμένες, στη λογοτεχνία τα πάντα μπορεί να συμβούν.

Το εργαστήριο βασίζεται στη γραπτή άσκηση των συμμετεχόντων. «Οι ιστορίες συμβαίνουν σ’ αυτούς που μπορούν να τις διηγηθούν». Πόσο αλήθεια και πόσο ψέμα είναι αυτό;

Δήλωση συμμετοχής με αποστολή σύντομου βιογραφικού σημειώματος

Η Σοφία Νικολαΐδου έχει εκδώσει συλλογές διηγημάτων, μυθιστορήματα, μελέτες για τη δημιουργική γραφή, την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων, μεταφράσεις αρχαίου δράματος (Ευριπίδη Ελένη και Σοφοκλή Αντιγόνη, που ανέβηκαν στο Κ.Θ.Β.Ε.).Το μυθιστόρημά της Απόψε δεν έχουμε φίλους (Μεταίχμιο, 2010) τιμήθηκε με το Athens Prize for Literature. Το τελευταίο της μυθιστόρημα είναι το Χορεύουν οι ελέφαντες (Μεταίχμιο, 2012), το οποίο κυκλοφόρησε στις ΗΠΑ και τον αγγλόφωνο κόσμο τον Φεβρουάριο του 2015 με τον τίτλο The Scapegoat από τις εκδόσεις Melville House.

Από το 2002 έως σήμερα έχει διδάξει δημιουργική γραφή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Δημιουργικής Γραφής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2015 κ.ε.), στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Δημιουργικής Γραφής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (2008-2013), σε σεμινάρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (2002-2008), στο Εργαστήρι Βιβλίου του ΕΚΕΒΙ (2010-2012), στο ΟΞΥΓΟΝΟ και τον ΠΟΛΥΧΩΡΟ των εκδόσεων ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ (2013 κ.ε.) κ.α.

Από το 1992 εργάζεται ως φιλόλογος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Το 2011-2014 εφάρμοσε στην τάξη της Πιλοτικό Πρόγραμμα αξιοποίησης της Δημιουργικής Γραφής στο Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι συντονίστρια του Ομίλου Δημιουργικής Γραφής στο σχολείο της.

«Πώς “ζωντανεύουμε” ένα παιδικό βιβλίο»: Σεμινάριο εμψύχωσης διασκευής λογοτεχνικού κειμένου για παιδιά

Υπεύθυνη – Διδασκαλία: Κατερίνα Ανωγιαννάκη, παιδαγωγός, εμψυχώτρια θεατρικής αγωγής, συγγραφέας

Διάρκεια: 22 ώρες – 9 συναντήσεις

Μέρα και ώρες μαθημάτων: Τετάρτη, 16:15-18:45

Κόστος: 180 € – Για φοιτητές και ανέργους: 160 €

Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί δωρεάν το βιβλίο Η τέχνη του Δράματος στην εκπαίδευση, 48 προτάσεις για εργαστήρια θεατρικής αγωγής της Μελίνας Χατζηγεωργίου και της Άβρας Αυδή.

Αντικείμενο: Στόχος του σεμιναρίου είναι η επαφή με το παραμύθι και τις τεχνικές του και συγκεκριμένα με τη διαδικασία που χρειάζεται να προηγηθεί από τον ηθοποιό/παιδαγωγό/εμψυχωτή πριν από την αφήγηση ενός παραμυθιού ή μιας ιστορίας. Θα ασχοληθούμε με τεχνικές διασκευής κειμένου και μεταφοράς του σε θεατρική δράση.

Αναλυτικά: Κατά τη διάρκεια των εννέα συναντήσεων οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα ασχοληθούν με θέματα όπως:

Βασικές αρχές εμψύχωσης (ο εμψυχωτής και η αλληλεπίδραση με την ομάδα παιδιών ή ενηλίκων, το θεατρικό παιχνίδι και οι βασικές αρχές εμψύχωσης ομάδας, δυναμική της ομάδας)

Τεχνικές μυθοπλασίας (οι λέξεις ως μέσο για την ανακάλυψη ιστοριών, ο εμψυχωτής δημιουργός του μύθου, αυτοσχεδιασμοί, θεραπευτικά παραμύθια)

Το βιβλίο ως αφορμή για δράση (η μεταμόρφωση του κειμένου και της εικόνας σε δρώμενο, σκηνές και αντικείμενα χρήσης, διασκευή)

Παρουσιάσεις βιβλίων με ή χωρίς βιωματική συμμετοχή (δομή παρουσίασης, το παιδί ως μέρος της δράσης, πρακτικές εφαρμογές με αγαπημένα βιβλία)

Αυτοσχεδιαστικές δράσεις (πώς προκύπτουν και πώς οργανώνονται, τεχνικές αυτοσχεδιασμών),

Παρουσίαση παραμυθιών από τους συμμετέχοντες

Για τη συμμετοχή στο σεμινάριο δεν απαιτείται προηγούμενη θεατρική εμπειρία. Το σεμινάριο απευθύνεται σε παιδαγωγούς, εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ηθοποιούς, εμψυχωτές θεατρικής αγωγής, φοιτητές ανάλογων σχολών και όλους όσοι ασχολούνται με ομάδες παιδιών και ενηλίκων.

ΕΝΑΡΞΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Δήλωση συμμετοχής με αποστολή σύντομου βιογραφικού σημειώματος

Η Κατερίνα Ανωγιαννάκη είναι παιδαγωγός Προσχολικής Αγωγής, απόφοιτη του ΤΕΙ Αθηνών με ειδίκευση στην Παιδαγωγική Θεάτρου. Από το 1998 εργάζεται με ομάδες παιδιών και ενηλίκων ως εμψυχώτρια θεατρικής αγωγής, ενώ σχεδιάζει και πραγματοποιεί σεμινάρια επιμόρφωσης εκπαιδευτικών πάνω σε θέματα Αισθητικής Αγωγής και Αγωγής Υγείας στην Αθήνα και στην επαρχία.

Έχει συνεργαστεί με την ΕΡΤ ως βοηθός παραγωγής σε παιδικά προγράμματα, έχει διδάξει κουκλοθέατρο στα ΤΕΙ Αθήνας και έχει σχεδιάσει και οργανώσει εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά σε συνεργασία με διάφορους φορείς (Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΚΕΠΑ, εκδοτικούς οίκους κ.λπ.).

Από το 2002 έως το 2012 έχει εργαστεί ως παιδαγωγός στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, ως βοηθός σκηνοθέτη σε παιδικές θεατρικές παραστάσεις, ενώ το 2012 διασκεύασε και σκηνοθέτησε την παράσταση για παιδιά «Μια Κυριακή του Απρίλη», βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο της Άλκης Ζέη και το 2016 τη βρεφική παράσταση «Αυτό».

Από το 2011 έως το 2017 υπήρξε μια από τις ιδρύτριες του χώρου δημιουργικών δράσεων «Μικρές Ιστορίες» ως υπεύθυνη για την παιδαγωγική και καλλιτεχνική προσέγγιση των δράσεών του.

Το 2017 ολοκλήρωσε με επιτυχία το πρόγραμμα «Παιδοψυχολογία-Παιδοψυχιατρική» του Πανεπιστημίου Αιγαίου και ίδρυσε το Κέντρο Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας «Ροδάκινο» μαζί με τον ψυχολόγο-ψυχοθεραπευτή Γιώργο Παραδείση με στόχο την έρευνα για την ανάπτυξη τεχνικών και μεθόδων που συνδυάζουν τις επιστήμες της παιδαγωγικής και της ψυχολογίας (www.facebook.com/teamrodakino).

Από τις εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ κυκλοφορούν τα εκπαιδευτικά της βιβλία: Ένα δέντρο για τις 4 εποχές του χρόνου, Σχέδια εργασίας για την προσχολική εκπαίδευση (2011), Γνωρίζω το σώμα μου μέσα από την τέχνη: Γλυπτική, ζωγραφική, φωτογραφία, Σχέδια εργασίας για την προσχολική εκπαίδευση 2012), καθώς και τα παιδικά βιβλία Ο Πρίγκιπας Μισός (2015) και Χωρίς παπούτσια (2017).

Εργαστήρια επιμέλειας – διόρθωσης κειμένων

Επιστημονική υπεύθυνη – Διδασκαλία: Άννα Ιορδανίδου, Καθηγήτρια Γλωσσολογίας Πανεπιστημίου Πατρών

Αντικείμενο: Πρακτικές εφαρμογές διόρθωσης κειμένων στο πλαίσιο ειδικών εργαστηρίων

Διάρκεια: 31 διδακτικές ώρες – 9 συναντήσεις

Μέρες και ώρες μαθημάτων: Πέμπτη, 16:00-18:30, και Παρασκευή, 16:00-19:15.

Κόστος: 280 € – Για φοιτητές και ανέργους: 250 €

Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί δωρεάν το βιβλίο Είναι λάθος ή δεν είναι; Ιδού η απορία… της Άννας Ιορδανίδου.

Μπορείτε να κάνετε χρήση του προγράμματος ΛΑΕΚ.

Αναλυτικά τα εργαστήρια περιλαμβάνουν:

Παρουσίαση διορθωτικών πρακτικών (σε κείμενα έντυπης και ηλεκτρονικής μορφής) και τρόπων αξιοποίησης των πηγών του διαδικτύου, καθώς και συλλογική διόρθωση γλωσσικών ασκήσεων (ορθογραφία, μονοτονικό, συλλαβισμός, στίξη, κλίση ονομάτων και ρημάτων κτλ.) και διόρθωση δοκιμίων από διάφορα είδη κειμένων (λογοτεχνία, σχολικά βοηθήματα, δημοσιογραφικά άρθρα, επιστημονικά δοκίμια κτλ.).

Στους συμμετέχοντες δίνεται η δυνατότητα να παραδώσουν στο τέλος του σεμιναρίου άσκηση διόρθωσης κειμένου, ώστε να αξιολογηθεί η επίδοσή τους από την υπεύθυνη καθηγήτρια.

ΕΝΑΡΞΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: ΠΕΜΠΤΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Δήλωση συμμετοχής με αποστολή σύντομου βιογραφικού σημειώματος

Η Άννα Ιορδανίδου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1954. Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές Γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο Paris VII της Γαλλίας. Το 1982 έγινε κάτοχος του διπλώματος DEA και το 1985 του Doctorat Troisième Cycle Γλωσσολογίας. Στη διδακτορική της διατριβή εξετάζεται η μετοχή σε σχέση με τις επιβιώσεις της διγλωσσίας στα νέα ελληνικά.

Από το 1990 διδάσκει τα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και της Γλωσσολογίας και Διδασκαλίας της γλώσσας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών (ως καθηγήτρια από το 2009). Το 1996 δίδαξε το μάθημα Διδακτική της νεοελληνικής γλώσσας στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου ως επισκέπτρια καθηγήτρια.

Η ερευνητική και συγγραφική της δραστηριότητα αφορά κυρίως θέματα διδασκαλίας της γλώσσας, θέματα κοινωνιογλωσσολογίας και λεξικογραφικές περιγραφές της νέας ελληνικής. Έχει δημοσιεύσει, μεταξύ άλλων, Τα ρήματα της νέας ελληνικής και το Λεξικό λόγιων εκφράσεων της σύγχρονης ελληνικής και ως επιστημονική επιμελήτρια τον Οδηγό της νεοελληνικής γλώσσας (2 τόμοι) και τον Θησαυρό συνωνύμων και αντιθέτων της νέας ελληνικής.

Σεμινάριο εκδοτικής διαδικασίας / παραγωγής βιβλίου

«Από το χειρόγραφο στο βιβλίο»

Διάρκεια: 12,5 ώρες / 5 συναντήσεις

Υπεύθυνη – Διδασκαλία: Ελένη Μπούρα, υπεύθυνη Ελληνικής Πεζογραφίας των εκδόσεων Μεταίχμιο–επιμελήτρια εκδόσεων

Μαζί με την Ειρήνη Χριστοπούλου, υπεύθυνη έκδοσης λογοτεχνικών βιβλίων των εκδόσεων Μεταίχμιο–επιμελήτρια εκδόσεων

Αντικείμενο: Ένα μίνι σεμινάριο για την εκδοτική διαδικασία που απευθύνεται τόσο σε όσους ενδιαφέρονται να απασχοληθούν στον χώρο των εκδόσεων όσο και σε όσους θα ήθελαν να μάθουν την πορεία που ενδεχομένως θα ακολουθήσει το χειρόγραφό τους έως την έκδοση.

Διάρκεια: 12,5 ώρες / 5 συναντήσεις

Μέρα και ώρες μαθημάτων: Τρίτη, 17:30-20:00

Κόστος: 155 € – Για φοιτητές και ανέργους: 140 €

Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί δωρεάν το βιβλίο Ιστορία της ανάγνωσης στον δυτικό κόσμο σε επιμέλεια Guglielmo Cavallo, Roger Chartier.

Αναλυτικά: Πώς ένα χειρόγραφο γίνεται βιβλίο; Πώς επιλέγονται οι τίτλοι που θα εκδοθούν; Τι ακριβώς συνεπάγεται η φάση της επιμέλειας του κειμένου (δημιουργική ανάγνωση) και τι η φάση της τυπογραφικής/ορθογραφικής διόρθωσης; Πώς επιλέγεται η τυπογραφική του μορφή (σελιδοποίηση) και πώς δημιουργείται το εξώφυλλο; Ποια είναι τα βήματα ως την παραγωγή του βιβλίου και ως την τοποθέτησή του στα ράφια του βιβλιοπωλείου;

Στις συναντήσεις θα παρευρεθούν και θα μιλήσουν ειδικοί από όλο το φάσμα της εκδοτικής δημιουργίας.

ΕΝΑΡΞΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: ΤΡΙΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Δήλωση συμμετοχής με αποστολή σύντομου βιογραφικού σημειώματος

Η Ελένη Μπούρα από το 1987 μέχρι το 2009 εργάστηκε στις εκδόσεις Κέδρος. Παρακολούθησε την εκδοτική παραγωγή από διάφορες θέσεις στον συγκεκριμένο εκδοτικό οίκο. Συνεργάστηκε με τους σημαντικότερους έλληνες συγγραφείς και επιμελήθηκε τα βιβλία τους.

Το 2007 ανέλαβε τη διδασκαλία επιμέλειας κειμένου στα σεμινάρια του ΕΚΕΒΙ, που οργάνωνε ο Στρατής Χαβιαράς. Από το 2010 και για τρία χρόνια δίδαξε επιμέλεια λογοτεχνικού κειμένου στο μεταπτυχιακό τμήμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα, που οργάνωνε ο Μίμης Σουλιώτης.

Από τον Ιανουάριο του 2010 είναι υπεύθυνη του τμήματος ελληνικής πεζογραφίας στις εκδόσεις Μεταίχμιο.

Η Ειρήνη Χριστοπούλου εργάζεται δεκαπέντε και πλέον χρόνια ως επιμελήτρια εκδόσεων και μεταφράστρια. Είναι υπεύθυνη έκδοσης των λογοτεχνικών βιβλίων των εκδόσεων Μεταίχμιο.

*Πληροφορίες για το πρόγραμμα ΛΑΕΚ

Τα επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης του ΛΑΕΚ για εργαζομένους αποτελούν ιδανική ευκαιρία για τις επιχειρήσεις και τους φορείς που επιθυμούν να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους χωρίς επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν ιδιωτικές επιχειρήσεις και φορείς του δημοσίου που απασχολούν υπαλλήλους με εξαρτημένη σχέση εργασίας, αξιοποιώντας έτσι την εργοδοτική εισφορά που καταβάλλουν υποχρεωτικά για τους εργαζομένους τους κάθε χρόνο στον Λογαριασμό για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ 0,45%).

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο http://laek.oaed.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 211 3003580 ή να στείλετε e-mail στο polychoros@metaixmio.gr.

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή για το σεμινάριο που σας ενδιαφέρει στέλνοντας e-mail στο polychoros@metaixmio.gr. Στο θέμα του ηλεκτρονικού σας μηνύματος θα πρέπει να αναγράφεται ο τίτλος του σεμιναρίου και στο σώμα του να σημειώνονται τα πλήρη στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας). Όπου απαιτείται βιογραφικό, θα πρέπει να επισυνάπτεται στο e-mail.

ΔΗΛΩΣΤΕ ΕΓΚΑΙΡΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες διευκρινίσεις ή πληροφορίες σχετικά με τα σεμινάριά μας και τις υπόλοιπες δραστηριότητες του ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ αλλά και για οποιοδήποτε άλλο θέμα που αφορά τις εκδόσεις μας.

Σχόλια