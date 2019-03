«Ξαναστέκομαι στα πόδια μου»

Σεμινάριο αυτοβελτίωσης από το Believe In You βασισμένο στο ομότιτλο βιβλίο της Καλλιόπης Εμμανουηλίδου

Σεπτέμβρης, παραδοσιακά ο μήνας για νέα ξεκινήματα. Ακόμα κι αν δεν είμαστε στα σχολικά μας χρόνια, η αρχή του φθινοπώρου είναι η ιδανική αφορμή για να ξαναφτιάξουμε τη ζωή μας και να τη σχεδιάσουμε εκ νέου, ειδικά αν έχουμε βιώσει κάποιο δυσάρεστο γεγονός, που σίγουρα θα μας έχει φέρει τα πάνω κάτω στη ζωή μας. Το Believe In You σε συνεργασία με τις εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ προσφέρει έναν νέο κύκλο σεμιναρίου που θα δώσει πρακτικά εργαλεία σε όλους, για να ξαναστεκόμαστε στα πόδια μας, όταν μας «χτυπήσει την πόρτα» η δυσκολία.

Η Σύμβουλος Προσωπικής Ανάπτυξης και εκπαιδεύτρια Εύη Ξυραφά σας καλεί σε ένα σεμινάριο αυτοβελτίωσης με κεντρικό θέμα το πώς να διαχειριζόμαστε τις κρίσεις στη ζωή μας, ώστε να μη μας καταβάλλουν. Η απώλεια, η ασθένεια, η απόλυση, το διαζύγιο είναι μερικές από τις κρίσεις που συμβαίνουν ανά πάσα στιγμή στις ζωές όλων και συνοδεύονται από έντονο πόνο. Πώς μπορούμε όμως να τις διαχειριστούμε αποτελεσματικά, ώστε να επανέλθουμε πιο δυνατοί και να προχωρήσουμε στη ζωή μας;

Οι απαντήσεις θα δοθούν μέσα από ασκήσεις, πραγματικά παραδείγματα, πρακτικές συμβουλές, χρήσιμες τεχνικές και συζήτηση σε τρεις τρίωρες συναντήσεις που θα υλοποιηθούν στον ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ (Ιπποκράτους 118, Αθήνα), από τις 6 έως τις 9 το βράδυ.

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου

Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017: «Πώς αντιμετωπίζουμε τα δυσάρεστα γεγονότα της ζωής»

Πώς διαχειριζόμαστε απρόσμενα επώδυνα γεγονότα

Γιατί αντιστεκόμαστε στις αλλαγές;

Πώς αλλάζουμε στάση απέναντι στην αλλαγή

Πώς διαχειριζόμαστε την προσκόλληση στο παρελθόν

Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017: «Κατακτώντας την ευτυχία»

Πώς ορίζουμε την προσωπική μας ευτυχία

Πώς η θετική σκέψη και η αυτοπεποίθηση θα μας βοηθήσουν στην κατάκτηση της ευτυχίας

Πώς προστατευόμαστε από τον αρνητισμό

Πώς βάζουμε χαρά στη ζωή μας

Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2017: «Πώς να αντιμετωπίζουμε με χιούμορ τη ζωή»

Ο ρόλος του χιούμορ στη ζωή μας

Τα βασικά συστατικά του χιούμορ

Πρακτικές συμβουλές για την ανάπτυξη χιούμορ στην καθημερινότητά μας

Το χιούμορ ως φιλοσοφία ζωής

Το σεμινάριο απευθύνεται σε ανθρώπους όλων των ηλικιών που θέλουν να μάθουν να αντιμετωπίζουν θετικά τη ζωή και βασίζεται στο βιβλίο της ψυχολόγου Καλλιόπης Εμμανουηλίδου Ξαναστέκομαι στα πόδια μου που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ, ένας οδηγός ψυχικής ανθεκτικότητας και διαχείρισης κρίσεων. Οι συμμετέχοντες θα διδαχθούν χρήσιμα εργαλεία, όπως το χιούμορ και η θετική σκέψη, που θα τους βοηθήσουν να διαχειρίζονται κάθε αναποδιά της ζωής. Παρακολουθώντας τις τρεις συναντήσεις θα καλλιεργήσουν ψυχική ανθεκτικότητα (resilience) – ένα χαρακτηριστικό της θετικής ψυχολογίας που συμβάλλει στο βίωμα της ευτυχίας.

