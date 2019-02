Ο Leon of Athens live στο SIX D.O.G.S.!

O Leon of Athens ολοκληρώνει την περιοδεία του σε Αμερική και Ευρώπη με ένα live έκπληξη στο Six D.O.G.S την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου!

Το 2018 είναι μία χρονιά γεμάτη σπουδαίες στιγμές και διακρίσεις για τον Leon όπως η συμμετοχή του σε μερικά από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ παγκοσμίως (South by Southwest, Firefly, Okeechobee, Summerfest) δίπλα σε ονόματα όπως οι Arctic Monkeys, Killers, Arcade Fire, Kendrick Lamar και Eminem. Πρόσφατα κατέκτησε το πρώτο βραβείο στον διεθνή διαγωνισμού τραγουδιού «Unsigned Only» ανάμεσα σε 6000 υποψήφιους από 95 χώρες και συμπεριλήφθει στη λίστα ‘Ones to watch’ της Live Nation. Το Νοέμβριο πραγματοποιεί την τρίτη του φετινή περιοδεία στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, αυτή τη φορά μαζί με τους City of the Sun.

Ο νέος δίσκος του Leon of Athens με τίτλο «Xenos», έρχεται σε συνέχεια του άλμπουμ Global (2015) και κυκλοφορεί σε παραγωγή του David Kosten (Bat for Lashes, Marina & the Diamonds) από την Μinos EMI/Universal.

Αντλώντας την έμπνευσή του από γεγονότα που «τάραξαν τα νερά» σε διεθνές επίπεδο αλλά και από προσωπικές εσωτερικές διεργασίες, το album χαρακτηρίζεται από μία ώριμη δυναμική κρατώντας παράλληλα την ευαισθησία που διακρίνει πάντα την προσέγγιση του Leon. Από την ανυψωτική indie-pop των singles «Aeroplane», «Fire Inside You» και «Utopia» ως την «σκοτεινή» ηλεκτρονική του «Xenos”, αποδεικνύεται μια «ήρεμη» δύναμη που συνδυάζει δεξιοτεχνικά πολλά διαφορετικά στοιχεία.

Mετά από μία χρονιά γεμάτη σπουδαίες συνεργασίες (Ευθύμης Φιλίππου, Rootlessroot κ.α.) και αμέσως μετά την περιοδεία του στην Αμερική, ο Leon of Athens ανεβαίνει στη σκηνή του Six D.O.G.S και μας προσκαλεί να ακούσουμε για πρώτη φορά όλα τα νέα κομμάτια από το ολοκαίνουργιο album του «Xenos» καθώς επίσης και αγαπημένα κομμάτια από την προηγούμενη δισκογραφία του και διασκευές από την ελληνική και παγκόσμια μουσική σκηνή .

Tη συναυλία ανοίγει η πολυτάλαντη τραγουδοποιός Anna Vs June.

Anna Vs June είναι το μουσικό πρότζεκτ της Άννας Παπαϊωάννου. Βασικά του χαρακτηριστικά είναι η σύνθεση ψηφιακών, αναλογικών και φυσικών ήχων και ο πειραματισμός με τεχνικές όπως live looping και field recording. Τα τελευταία χρόνια η Άννα έχει ετοιμάσει ένα σετ βασισμένο στην ποικιλία των ελληνικών παραδοσιακών μουσικών ιδιωμάτων και εξ’ ολοκλήρου δημιουργημένο χωρίς την χρήση υπολογιστή.

Six D.O.G.S. – Αθήνα

Παρασκευή 23 Νοεμβρίου στις 21:00

Opening act: Anna Vs June

Τιμές εισιτηρίων: Προπώληση 6€, ταμείο 8€

24/11 SPACELAB, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

