Ο «Ράφτης» υποψήφιος για παγκόσμια διάκριση!

Μετά την εξαιρετικά θερμή υποδοχή της στο 24ο Tallinn Black Nights Film Festival στην Εσθονία και την πανελληνια πρεμιέρα της στο 61ο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης όπου απέσπασε το Βραβείο FIPRESCI, το Ειδικό Βραβείο Επιτροπής Νεότητας και το Πρώτο βραβείο ΕΡΤ, η γεμάτη αισιοδοξία και ανθρωποκεντρισμό ταινία της Σόνια Λίζα Κέντερμαν, «Ράφτης», βρίσκεται μπροστά σε μια παγκόσμια διάκριση: είναι υποψήφια για το βραβείο καλύτερης ξένης ταινίας των Japan Academy Awards, όπως έκανε γνωστό η Ιαπωνική Ακαδημία Κινηματογράφου, στα αντίστοιχα Oscar της χώρας.

Ο «Ράφτης» επελέγη ανάμεσα από 208 ταινίες, μεταξύ άλλων το Nomadland, που κέρδισε στα περσινά Oscar, το blockbuster No Time to Die και το Dune. Η τελετή θα γίνει στις 11 Μαρτίου.

Η ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Α.Ε, εταιρία η οποία έχει πολλές φορές συνεργαστεί με επιτυχία σε μεγάλα κινηματoγραφικά projects που ξεπερνούν τα σύνορα της χώρας, δεν κρύβει την προσμονή της για τα Japan Academy Awards, αλλά και συνεχίζει να εργάζεται συστηματικά για τα επόμενα της βήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Μια αργοπορημένη ενηλικίωση ενός εκκεντρικού και λίγο αλαφροΐσκιωτου Ράφτη που ζει απομονωμένος στο μικρόκοσμο του οικογενειακού ραφτάδικου. Στα πρόθυρα να τα χάσει όλα, παίρνει επιτέλους φόρα: με ένα χειροποίητο ραφτάδικο σε ρόδες, επανεφεύρει τη ζωή και την τέχνη του. Αλλάζει τις νύφες στα Καμίνια και ερωτεύεται για πρώτη φορά στα 50.

Ηθοποιοί: Δημήτρης Ήμελλος, Ταμίλλα Κουλίεβα, Θανάσης Παπαγεωργίου, Στάθης Σταμουλακάτος, Δάφνη Μιχοπούλου, Βάσω Ιατροπούλου, Ειρήνη Ιωάννου Παπανεοφύτου, Γιώργος Μπινιάρης, Κώστας, Λάσκος, Στέφανος Μουαγκιέ, Σαμουήλ Ακίνολα, Ρομάνα Λόμπατς

Σκηνοθεσία Σόνια Λίζα Κέντερμαν

Σενάριο Σόνια Λίζα Κέντερμαν, Tracy Sunderland

Διεύθυνση Φωτογραφίας Γιώργος Μιχελής

Μοντάζ Δημήτρης Πεπονής

Μουσική Νίκος Κυπουργός

Ήχος Ντίνος Κίττου

Ηχητικός Σχεδιασμός Περσεφόνη Μήλιου

Μιξάζ Philippe Charbonnel

Σκηνικά Πηνελόπη Βαλτή, Δάφνη Κούτρα

Κοστούμια Julie Lebrun

Μακιγιάζ Claudia Goetz

Casting Directors Σωτηρία Μαρίνη, Άκης Γουρζουλίδης, Σοφία Δημοπούλου, Φραγκίσκος Ξυδιανός

Παραγωγοί Ιωάννα Μπολομύτη, Tanja Georgieva, Melanie Andernach, Isabelle Truc

Executive Producers Πάνος Παπαχατζής, Φένια Κοσοβίτσα

Executive Producers Knut Losen, George Kolovos, Gerry Ranglas, Carol Vassiliadis, Paul & Alexia Anas, Angie Savvas, Mary Pappas, Faye Mellos & Phillip C Peter

Co – Producers Samuel Feller, Σόνια Λίζα Κέντερμαν

Μια Παραγωγή των Αργοναύτες Α.Ε., Elemag Pictures, Made in Germany, IOTA Production

Σε Συμπαραγωγή με ΕΡΤ, Magellan Films , Atalante Productions Με την Υποστήριξη των Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, ΕΚΟΜΕ Α.Ε. Mitteldeutsche Medienförderung, Film– Und Medienstiftung NRW, Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Tax Shelter of the Belgian Federal Government, Eurimages,

MEDIA Creative Europe

Παγκόσμια Εκμετάλλευση Pluto Film

