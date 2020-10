«Οικογενειακοί δεσμοί» (Let him go)

από 5 Νοεμβρίου στους κινηματογράφους από την Tulip

Μία ανθρωποκεντρική, γλυκόπικρη μπαλάντα, με φιλοσοφία νέο-γουέστερν και έντονα στοιχεία σασπένς, τοποθετημένη στις αρχές της δεκαετίας του ’60. Οι Οικογενειακοί Δεσμοί είναι ένα απρόσμενο, αγωνιώδες δράμα χαρακτήρων που διαδραματίζεται στη σύγχρονη Αμερικάνικη Δύση. Μια ιστορία για τη δύναμη των δεσμών αίματος, για την αναγκαιότητα της θυσίας και για την προσωπική εξιλέωση μέσα από τον αγώνα για όσους αγαπάμε.

Ένας σερίφης που έχει πλέον βγει στη σύνταξη, ο Τζορτζ Μπλάκλετζ και η σύζυγός του Μάργκαρετ, θρηνούν ακόμη τον αδικοχαμένο τους γιο, ο οποίος βρήκε τραγικό θάνατο ύστερα από ένα ατύχημα με άλογο. Λίγα χρόνια μετά το τραγικό συμβάν, το βάρος που κουβαλάνε οι κεντρικοί ήρωες θα γίνει ακόμη μεγαλύτερο, καθώς η χήρα που άφησε πίσω ο γιος τους αποφασίζει ξαφνικά μέσα στη νύχτα να φύγει, ακολουθώντας τον νέο της σύζυγο χωρίς να δώσει εξηγήσεις, παίρνοντας μάλιστα μαζί της και το μικρό της παιδί. Οι ενδείξεις γύρω από την αναπάντεχη φυγή του νεότερου ζευγαριού κάνουν την κατάσταση να φαίνεται εξαιρετικά ύποπτη και να μη μοιάζει καθόλου με αυθόρμητη πράξη ρομαντισμού.

Ο πατριός του εγγονού του Τζορτζ και της Μάργκαρετ, είναι ύποπτα προσκολλημένος με τη μυστηριώδη οικογένειά του, η οποία κατοικεί στη Βόρεια Ντακότα και ζει υπό άγνωστες συνθήκες. Αυτή η ανεξήγητη μυστικότητα γύρω από την άγνωστη οικογένεια και μερικές υποψίες ενδοοικογενειακής βίας, θα αναγκάσουν το πρεσβύτερο ζευγάρι να αφήσει την ασφάλεια του σπιτιού του στα βουνά της Μοντάνα και να ξεκινήσει την αναζήτηση του εγγονού του. Ως χρέος απέναντι στον εκλιπόντα, αλλά και σαν ύστατη πράξη αγάπης μεταξύ τους.

Ενώ το πένθος της απώλειας δεν έχει ακόμη καταλαγιάσει, αυτή η αναζήτηση θα τους φέρει αντιμέτωπους με ένα μεγάλο μυστικό και θα τους οδηγήσει στο κατώφλι της επικίνδυνης οικογένειας που ζει μακριά από τον πολιτισμό και υπακούει στη μητριαρχική φιγούρα της Μπλανς Γουίμποϊ (την υποδύεται η Λέσλι Μάνβιλ), η οποία θα τους αναγκάσει να δώσουν μάχη για τη ζωή τους.

Σενάριο, Σκηνοθεσία: Τόμας Μπεζούκα

Παραγωγή: Πόλα Μαζούρ, Μίτσελ Κάπλαν

Παίζουν: Κέβιν Κόστνερ, Νταϊάν Λέιν, Λέσλι Μάνβιλ, Τζέφρι Ντόνοβαν, Κάιλι Κάρτερ, Μπούμπου Στιούαρτ, Γουίλ Μπρίτεν

Διάρκεια 114’

