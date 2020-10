«Το Μυστικό Μας» (The Secrets We Keep)

22 Οκτωβρίου στους κινηματογράφους από την Odeon

Στην Αμερική, μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, μία γυναίκα (Νούμι Ραπάς) έχοντας αποφασίσει να ξαναφτιάξει τη ζωή της στα προάστια μαζί με τον σύζυγό της (Κρις Μέσινα), θα βρεθεί ξανά μπροστά στον εφιάλτη που έζησε τότε εξαιτίας της οικογένειας που μετακομίζει στο γειτονικό τους σπίτι.

Σκηνοθεσία: Γιούβαλ Άντλερ

Σενάριο: Γιούβαλ Άντλερ, Ράιαν Κόβινγκτον

Παραγωγή: Λορέντσο ντι Μποναβεντούρα, Έρικ Χάοσαμ, Άνταμ Ρίμπακ, Γκρεγκ Σαπίρο, Στιούαρτ Φορντ

Παίζουν: Τζόελ Κίναμαν, Νούμι Ραπάς, Κρις Μεσίνα, Έιμι Σέιμετζ

Μουσική: Τζον Παεζάνο

Διάρκεια: 97’

