THE GREEK FILM FESTIVAL IN BERLIN- Call for entries OPEN – Ξεκινούν οι αιτήσεις συμμετοχής

Με νέο τίτλο, νέο λογότυπο και νέα ιστοσελίδα στο Διαδίκτυο, το φεστιβάλ ελληνικών ταινιών και ελληνικής θεματικής του Βερολίνου, ανοίγει τις αιτήσεις συμμετοχής για την επόμενη διοργάνωση, που θα πραγματοποιηθεί στο Babylon, 20-24 Ιανουαρίου 2021. Οι αιτήσεις είναι ανοιχτές για όλα τα τμήματα του φεστιβάλ και το περιθώριο υποβολής θα κλείσει στις 28 Σεπτεμβρίου 2020. Η παραγωγή των ταινιών που μπορούν να κατατεθούν πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μετά την 1 Ιανουαρίου 2019.

Το The Greek Festival in Berlin περνά στην επόμενη φάση του, ανανεώνεται και δίνει έμφαση ακόμη περισσότερο στους κινηματογραφιστές, τις σύγχρονες δημιουργίες που προσεγγίζουν με μοντέρνο τρόπο τα θέματα της ελληνικής πραγματικότητας, ιστορίας και κουλτούρας. Δεκτές θα γίνουν ελληνικές παραγωγές, συμπαραγωγές ή διεθνείς ταινίες που έχουν στο επίκεντρο ελληνικό θέμα ή έχουν Έλληνες συντελεστές.

Η νέα έκδοση του φεστιβάλ θα περιλαμβάνει τα προγράμματα: 1. Διαγωνιστικό Πρόγραμμα Emerging Greeks Competition με πρώτες ή δεύτερες ταινίες μυθοπλασίας μεγάλου μήκους 2. Ντοκιμαντέρ 3. Ειδικές προβολές 4. Δύο Αφιερώματα 4. Short Films και New Vision Shorts, εκτεταμένα θεματικά Q&A, εικαστικό δρώμενο και μουσικές εκδηλώσεις που, όπως κάθε χρόνο, θα ανακοινωθούν αργότερα.

To βραβείο που θα απονεμηθεί για το διαγωνιστικό πρόγραμμα είναι το Emerging Greeks Award 2021.

«Οι εποχές είναι δύσκολες για τα κινηματογραφικά φεστιβάλ παγκοσμίως και φαίνεται ότι η νέα πραγματικότητα με την πανδημία θα μας συνοδεύει για αρκετό καιρό ακόμη. Είμαστε σε στενή επαφή με τον κινηματογράφο Babylon, παρακολουθούμε βήμα βήμα τις εξελίξεις στον κινηματογραφικό χώρο και θα ενημερώνουμε. Ένα φεστιβάλ σαν το The Greek Film Fesitval in Berlin μπορεί να γιορτάσει με τον κόσμο του μόνο μπροστά στην μεγάλη οθόνη. Για τον λόγο αυτό θα τηρηθούν τα μέτρα προστασίας του κοινού και θα ακολουθήσουμε τις υγειονομικές επιταγές, όπως πρέπει. Εμείς είμαστε εδώ επιθυμώντας να αγκαλιάσουμε τους κινηματογραφιστές μας και το πιστό κοινό μας. Ωστόσο, σινεμά μπορούμε να βλέπουμε, όταν είμαστε υγιείς προσέχοντας τους άλλους και έτσι τον εαυτό μας» λέει η διευθύντρια του φεστιβάλ Σοφία Σταυριανίδου.

Τον Κανονισμό και την Αίτηση Συμμετοχής μπορείτε να βρείτε στο home page της επίσημης ιστοσελίδας του φεστιβάλ thegreekfilmfestivalinberlin.com

Όλοι οι κινηματογραφιστές, ανεξαρτήτως τμήματος που θα καταθέσουν την ταινία τους, παρακαλούνται να χρησιμοποιήσουν την φόρμα κατάθεσης.

Σχόλια