«Τικ και Τέλα: Ψάξε καιβρες» (Pip and Posy: Look and Say)

Από τις Εκδόσεις Ίκαρος κυκλοφορεί ένας ακόμη τίτλος στην επιτυχημένη σειρά του βραβευμένου εικονογράφου Axel Scheffler

Το βιβλίο δραστηριοτήτων της σειράς Τικ και Τέλα θα κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των παιδιών για πολλές ώρες, αφού στις σελίδες του θα αναγνωρίσουν σκηνές από τις ιστορίες που έχουν ήδη αγαπήσει!

Με πολλές και αστείες σκηνές, πολλά πράγματα να δεις και να πεις, αυτό το βιβλίο είναι ιδανικό για μικρά παιδιά. Δες τα αντικείμενα στο κάτω μέρος της σελίδας, προσπάθησε να τα βρεις μέσα στη μεγάλη εικόνα και να πεις τη λέξη δυνατά!

Απόδοση: Φίλιππος Μανδηλαράς

ISBN: 978-960-572-284-5

Σελίδες: 30

ηλικίες από 1 έτους

Ο Άξελ Σέφλερ γεννήθηκε στο Αμβούργο Γερμανίας. Αν και ήταν καλός στην ζωγραφική, δεν είχε φανταστεί ποτέ μια καριέρα στην εικονογράφηση μέχρι που κέρδισε μια μωβ λούτρινη αγελαδίτσα σε ένα διαγωνισμό ζωγραφικής. Το 1982 μετακόμισε στην Αγγλία για να μάθει Αγγλικά και να σπουδάσει εικονογράφηση. Έχει εικονογραφήσει πολλά βιβλία, ενώ το 1993 ξεκίνησε την συνεργασία του με την διάσημη συγγραφέα παιδικών βιβλίων, Τζούλια Ντόναλντσον. Το βιβλίο τους Το Γκρούφαλο έγινε παγκόσμια επιτυχία και το 2009 μεταφέρθηκε σε κινούμενα σχέδια στην τηλεόραση. Τα βιβλία του έχουν μεταφραστεί σε 42 γλώσσες. Ζει στο Λονδίνο.

