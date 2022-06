«Το μαζί και το χώρια / Together and apart»

της Αιμιλιάννα Καφαντάρη από τις εκδόσεις Βακχικόν

Η παρούσα ποιητική συλλογή έχει αποσπάσει το 1ο Τιμητικό Βραβείο Ερωτικής Ποίησης 2021 και το Βραβείο Σαπφώ στον 7ο Παγκόσμιο Διαγωνισμό Ποίησης «Κ.Π. Καβάφης» 2021 της International Art Academy. Τρία από τα ποιήματα της συλλογής διακρίθηκαν επίσης στον 3ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ποίησης Κέφαλος.

Καθώς ο Θεός προσεύχεται, κανείς μη μείνει μόνος

Δεσποτικοί κι απόλυτοι ο Έρωτας κι ο Χρόνος

This poetry collection has won the 1st Honorary Prize for Erotic Poetry 2021 and the Sappho Prize at the 7th Worldwide Poetry Competition “K.P. Cavafy” 2021 of the International Art Academy. Three poems included in the collection received distinctions in the 3rd Panhellenic Poetry Competition Kefalos.

As God prays, no one to be left alone

Despotic and absolute, Love and Time

Εξώφυλλο: Gian Lorenzo Bernini

ISBN: 978-618-5662-14-1

Σελίδες: 148

H Αιμιλιάννα Καφαντάρη γεννήθηκε στην Αθήνα, σπούδασε στη Γερμανία και στο Λονδίνο. Η πρώτη συγγραφική της προσπάθεια έγινε το 2017 με το δοκίμιο Το είναι του φαίνεσθαι.

Διηγήματά της έχουν δημοσιευτεί στο συλλογικό έργο Οι πολλαπλές διαστάσεις του έρωτα (εκδ. Tales of the Mind, Αθήνα 2020), στο blog της, σε e-book της Σχολής Tabula Rasa, και στο 10ο τεύχος του περ. «Κέφαλος».

Στο προσωπικό της blog “Emilianna’s Thoughts” έχει αναρτήσει κριτικές βιβλίων όσο και συνεντεύξεις που έχει πάρει η ίδια. Έχει συμμετάσχει σε διαγωνισμούς λογοτεχνίας και ποίησης.

Το Μαζί και το Χώρια/Together and Apart είναι η πρώτη της ποιητική συλλογή.

