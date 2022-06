«Το ZEN και η τέχνη της σωτηρίας του πλανήτη»

του Thich Nhat Hanh από τις εκδόσεις Kaktos

O μοναχός που δίδαξε στον κόσμο ενσυνείδηση

Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα σταυροδρόμι μεγάλων κρίσεων: οικολογική καταστροφή, κλιματική κατάρρευση, αυξανόμενη ανισότητα, εκμετάλλευση, φυλετικός ρατσισμός και μόνιμες επιπτώσεις μιας καταστροφικής πανδημίας. Η κατάσταση είναι κατεπείγουσα.

Προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις, πρέπει να ενισχύσουμε τη διαύγεια, τη συμπόνια και το θάρρος μας.

Ο αγαπητός δάσκαλος του Ζεν, Τικ Νατ Χαν, είναι σαφής: υπάρχει κάτι που όλοι έχουμε τη δύναμη να αλλάξουμε, το οποίο μπορεί να κάνει τη διαφορά, και αυτό είναι το μυαλό μας. Ο τρόπος με τον οποίο βλέπουμε και σκεφτόμαστε καθορίζει κάθε επιλογή μας, τις καθημερινές μας δράσεις ή ό,τι αποφεύγουμε, το πώς σχετιζόμαστε με όσους αγαπάμε ή αντιπαθούμε και πώς αντιδρούμε σε μια κρίση.

Η ενσυνειδητότητα και η δραστική ενόραση του διαλογισμού Ζεν μπορούν να μας δώσουν τη δύναμη και τη διαύγεια που χρειαζόμαστε για να συνεισφέρουμε σε έναν κόσμο στον οποίο όλες οι μορφές ζωής γίνονται σεβαστές.

Προτείνοντας διαλογισμούς που εμπνέουν, Ζεν ιστορίες και εμπειρίες από τον ακτιβισμό του Τικ Νατ Χαν, καθώς και σχόλια από την αδελφή Αληθινή Αφοσίωση, μιας εκ των νεαρών μαθητευομένων του, Το Ζεν και η τέχνη της σωτηρίας του πλανήτη προτείνει έναν νέο τρόπο για να βλέπουμε και να ζούμε, που μπορεί να φέρει θεραπεία και αρμονία στον εαυτό μας, στις σχέσεις μας και στη Γη.

ISBN: 978-618-215-011-5

Σελίδες: 360

Ο ΤΙΚ ΝΑΤ ΧΑΝ είναι ένας παγκοσμίου φήμης δάσκαλος του Ζεν, ποιητής, συγγραφέας, ακαδημαϊκός και ακτιβιστής της κοινωνικής αλλαγής, ο οποίος προτάθηκε για το Βραβείο Νόμπελ για την Ειρήνη από τον δρ. Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ. Είναι συγγραφέας πολλών βιβλίων μπεστ σέλερ, συμπεριλαμβανομένων των Peace Is Every Step και The Art of Living. Από τα βιβλία και τα ησυχαστήριά του στα μοναστήρια που έχει ιδρύσει στις ΗΠΑ, την Ευρώπη, την Ασία και την Αυστραλία, έχει γίνει μια εξέχουσα φιγούρα στον σύγχρονο βουδισμό, προσφέροντας διδασκαλίες που είναι βαθιά ριζωμένες στην αρχαία σοφία και προσβάσιμες σε όλους.

Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΣΑΝ ΚΟΝΓΚ είναι η ανώτερη μαθητευόμενη του Τικ Νατ Χαν και διά βίου συνεργάτις του. Μια ηγετική φιγούρα στα προγράμματα δεσμευμένου βουδισμού και στα ανθρωπιστικά έργα του, στα βιβλία της περιλαμβάνονται τα True Love και Beginning Anew.

Η ΑΔΕΛΦΗ ΑΛΗΘΙΝΗ ΑΦΟΣΙΩΣΗ είναι πρώην δημοσιογράφος και δασκάλα του Ντάρμα που έχει χειροτονηθεί από τον Τικ Νατ Χαν.

