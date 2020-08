«Art & docs: στο μυαλό του καλλιτέχνη»

Από τις 3 έως τις 9 Σεπτεμβρίου, η Ταινιοθήκη της Ελλάδος και το Exile Room παρουσιάζουν μια εβδομάδα ντοκιμαντέρ αφιερωμένη στις εικαστικές τέχνες και στο εμμονοληπτικό σύμπαν της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Μια επιλογή ταινιών (πρόσφατες παραγωγές αλλά και vintage δημιουργίες που χρήζουν επανεκτίμησης) προορισμένων να ερεθίσουν τον αμφιβληστροειδή ορκισμένων φιλότεχνων και ανήσυχων σινεφίλ.

Στο αφιέρωμα, που τιτλοφορείται Art & Docs: Στο μυαλό του καλλιτέχνη, υπογραφές αναγνωρισμένων δημιουργών ντοκιμαντέρ, όπως ο Peter Watkins, η Agnès Varda και ο Nathaniel Kahn, συναντιούνται με ανερχόμενα ονόματα του είδους για να μας προσφέρουν ένα συναρπαστικό κινηματογραφικό καλειδοσκόπιο για το αιώνιο κυνήγι της καλλιτεχνικής έμπνευσης, τη φευγαλέα φύση του ταλέντου και τα όρια της εικαστικής έκφρασης.

Αναπάντεχες ματιές στο αστικό σκηνικό της street art και στο χρηματιστήριο της τέχνης, αντισυμβατικά πορτρέτα ιδιοφυϊών όπως ο Edvard Munch και ο David Hockney, πρωτοπόρες γυναίκες δημιουργοί που απαιτούν την αναθεώρηση της Ιστορίας της Τέχνης, προκλητικός ερωτισμός και ξεδιάντροπα παιχνίδια με τη δημοσιότητα δια χειρός Robert Mapplethorpe και Maurizio Cattelan, περιγράφουν μερικές μονάχα από τις ταινίες του αφιερώματος, που συνθέτουν μια ιλιγγιώδη διαδρομή στο τοπίο των οπτικών τεχνών.

Μεταξύ άλλων θα προβληθούν οι ταινίες:

Έντβαρντ Μουνκ (Edvard Munch, 1974) του Peter Watkins

Τοιχογραφίες (Mur Murs, 1981) της Agnès Varda

A Bigger Splash (1974) του Jack Hazan

Αόρατη Χίλμα (Beyond the Visible – Hilma af Klint, 2019) της Halina Dyrschka

Μέιπλθορπ: Κοίτα τιςΕικόνες (Mapplethorpe: Look at the Pictures, 2016) των Fenton Bailey και Randy Barbato Για περισσότερες πληροφορίες: www.exile.gr

Πρόκειται για τη δεύτερη φορά που η Ταινιοθήκη της Ελλάδος και το Exile Room συνδιοργανώνουν ένα αφιέρωμα με αυτή τη θεματική, μετά την πρώτη επιτυχημένη εκδήλωση Art & Docs του 2015.

Όλες οι προβολές του αφιερώματος θα πραγματοποιηθούν στον θερινό κινηματογράφο Λαΐς της Ταινιοθήκης της Ελλάδος, με ελληνικούς υπότιτλους.

3-9 Σεπτεμβρίου 2020

To αφιέρωμα “Art & Docs” διοργανώνεται από την Ταινιοθήκη της Ελλάδος στo πλαίσιο της πράξης «Η Κινηματογραφοφιλία στη Νέα Εποχή ΙΙ» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗ του ΕΣΠΑ 2014-2020

Θερινός Κινηματογράφος Λαΐς, Ταινιοθήκη της Ελλάδος, Ιερά Οδός 48 και Μεγάλου Αλεξάνδρου, μετρό Κεραμεικός, τηλ. 210 3612046

