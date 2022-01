«Έρημη χώρα» (The Wasteland)

Από τις 20/1 στους κινηματογράφους

Η One from the Heart παρουσιάζει την ταινία του Αχμάντ Μπαχραμί (Ahmad Bahrami), Έρημη Χώρα (The Wasteland/ Dashte Khamoush), η οποία κέρδισε το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας στο τμήμα Orizzonti του Φεστιβάλ Βενετίας, καθώς και το Βραβείο Διεθνούς Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου Fipresci στο ίδιο Φεστιβάλ. Επίσης, απέσπασε τα Βραβεία Καλύτερης Ταινίας και Καλύτερης Ανδρικής Ερμηνείας στο Φεστιβάλ του Χονγκ Κονγκ καθώς και το Βραβείο Κοινού στο Φεστιβάλ της Μπογκοτά. Συνολικά η ταινία έχει πραγματοποιήσει μια ζηλευτή πορεία σε εκλεκτά διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου όπως στο Βαγιαδολίδ, στη Στοκχόλμη (Int’l Critics Competition), στη Σιγκαπούρη (Asian Feature Competition), στο Τόκιο (World Focus), στο Ταλίν (Current Waves), στην Πολωνία στο Φεστιβάλ New Horizons, αλλά και στη Μελβούρνη.

Σε ένα απομακρυσμένο παραδοσιακό εργοστάσιο οικοδομικών υλικών ο επιστάτης Λοτφολά αποτελεί για χρόνια τον επιτυχημένο ενδιάμεσο ανάμεσα στον ιδιοκτήτη του και τους εργάτες, ένα πειθήνιο όργανο έτοιμο να κατευνάσει οποιαδήποτε αντίδραση. Όταν ανακαλύπτει ότι ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου σκοπεύει να το κλείσει και να αφήσει τους εργάτες στο δρόμο θα αναγκαστεί για πρώτη φορά να πάρει μια διαφορετική θέση για να προστατέψει τη γυναίκα με την οποία είναι ερωτευμένος.

Το εκπληκτικής εικαστικής δύναμης σκηνοθετικό ντεμπούτο του Μπαχραμί, με αναφορές στο Ρασομόν του Κουροσάβα, αλλά και στο σινεμά του Μπέλα Ταρ, παντρεύει μια ευφυή παραβολή για την εξουσία κα τους μηχανισμούς αλλοτρίωσης μαζί με το χρονικό μιας καταδικασμένης ερωτικής σχέσης δημιουργώντας μια ολότελα διαφορετική ταινία από αυτές που μας έχει συνηθίσει το Ιρανικό σινεμά, και μας συστήνει ένα από τα πλέον ελπιδοφόρα νέα ταλέντα του.

