Ο Agis μιλά στο clevernews.gr για το Angeleye’s Project!

Το Angeleye’s Project είναι το πρώτο solo μουσικό πρότζεκτ του Agis Angeleye, καλλιτέχνη από την Αθήνα.

O Agis το 2020 ολοκλήρωσε μια συλλογή από “singles, υπό τον τίτλο For Me, σε ύφος indie rock, country rock, που περιλαμβάνει τα κομμάτια: “I am the day”, “Bus of dreams”, “Broken Back”, “Nice”, “Into the sea”, “E positions”, “I always fear καθώς και τα covers “Babel”, “Little Lion Man και “Purple rain”. Κάθε κομμάτι ερμήνευσε και άλλος τραγουδιστής σε μία προσπάθεια το επίκεντρο να είναι τα ίδια τα τραγούδια και ο στίχος τους και όχι ο ίδιος ο καλλιτέχνης.

Για το 2021 ο Agis συνθέτει ένα νέο και ολοκληρωμένο άλμπουμ, με τίτλο “NM 2021”, σε συνεργασία με τον DJ MCD, που θα μεταφέρει το project σε ήχους folk-country beat, όπως προϊδεάζει και το single “One Hundred Pills” που μόλις κυκλοφόρησε.

Τα κομμάτια του Angeleye’s Project στο σύνολό τους εμπνέονται από πραγματικά γεγονότα και ανθρώπους που επηρέασαν τη ζωή του Agis Angeleye, ενώ ο στίχος περιγράφει ρεαλιστικά τις σχέσεις του με τα άτομα αυτά.

Ο Agis μίλησε στην ιστοσελίδα μας για το Angeleye’s Project και όχι μόνο…

Agis Angeleye, από πότε ασχολείσαι με τη μουσική;

Με τη μουσική ασχολούμαι από τα εννιά μου, δηλαδή από όταν η γιαγιά μου επέβαλε στα εγγόνια της τη νοοτροπία “γαλλικά και πιάνο” και το λέω με πάσα σοβαρότητα. Κάπου στα 14 μου κατάλαβα ότι εγώ θέλω να παίξω μπάσο και την πρόδωσα (γέλια). Επαγγελματικά ξεκίνησα το 2005 όταν η φοιτητική μπάντα που είχα (Ένα Βήμα Μπροστά) είχε την τύχη να μπλέξει με τα Υπόγεια ρεύματα και τον Ζακ Στεφάνου που στην ουσία μας έδωσαν πάτημα να μπούμε στον χώρο και νομίζω προσωπικά το εκμεταλλεύτηκα στο έπακρο. Επέβαλα στον εαυτό μου σκληρή δουλειά, σαν να δούλευα με αφεντικό πάνω από το κεφάλι μου και σε συνδυασμό με την βοήθεια που έβρισκα από άτομα του χώρου κατάφερα να ζήσω από τη μουσική έως το 2017. Τότε, χορτάτος πια, αποφάσισα να ασχοληθώ με την 2η αγαπημένη μου τέχνη, το βίντεο, και σταμάτησα να βλέπω τη μουσική σαν επάγγελμα και την αντικατέστησα με το filming. Όμως το μικρόβιο δεν έφυγε και έτσι για πρώτη φορά κάνω κάτι εντελώς προσωπικό και solo, το Angeleye’s project. Είναι η πρώτη φορά που βάζω χρήματα, δεν βγάζω και η πρώτη φορά που το κάνω καθαρά για εμένα. Παράγω μουσική για την τέχνη και την έκφρασή μου. Ως εκεί…και όπου πάει.

Πώς σε έχει επηρεάσει η πανδημία;

Επαγγελματικά πρέπει να είμαι από τις εξαιρέσεις που έχουν ωφεληθεί από όλη αυτή την ιστορία. Η αγορά στράφηκε αναγκαστικά στο internet και επειδή όλοι θέλουν κάποια διαφήμιση ή ηχοληπτική βοήθεια για κάτι που θα ανεβάσουν, η δουλειά μου πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Καλλιτεχνικά επίσης. Δεν έκανα live streaming όπως οι περισσότεροι μουσικοί, αλλά βρήκα χρόνο να ηχογραφήσω νέα κομμάτια σε απίστευτα γρήγορους ρυθμούς, μιας και έχω την τύχη να έχω το δικό μου home studio. Κοινωνικά και ψυχικά, εντάξει, είναι πραγματικά ζόρικο, αλλά δεν μου επιτρέπω να γκρινιάζω, γιατί είμαι σε πολύ καλύτερη μοίρα από τον περίγυρό μου. Υπάρχουν άνθρωποι που υποφέρουν πραγματικά από όλο αυτό και απέχω πολύ από το να συγκριθώ μαζί τους. Προσπαθώ να βοηθήσω όποιον φίλο μπορώ…

Πώς θα περιέγραφες τη μουσική που γράφεις;

Αν έπρεπε να την περιγράψω με μία φράση αυτή θα ήταν: “Έλα ντε;!” (γέλια). Πραγματικά δεν έχω ιδέα. Ας πούμε folk-rock-acoustic. Αλλά και πάλι γράφω πολύ ματζόρε και κάπου μπερδεύεται το πράγμα. Δυσκολεύομαι πολύ να το ονομάσω κάπως.

Τι είναι αυτό που θα σε εμπνεύσει να γράψεις ένα κομμάτι;

Όλα μου τα κομμάτια (μουσικά και στιχουργικά) μιλάνε για πραγματικά άτομα της ζωής μου. Οι άνθρωποι για τους οποίους αναφέρονται τα κομμάτια μου, μόλις διαβάσουν-ακούσουν τους στίχους, καταλαβαίνουν αμέσως ότι μιλάω για εκείνα ή καταστάσεις που έχουμε ζήσει μαζί. Αυτό ξεκίνησε αυθόρμητα και δεν μπορώ να το αλλάξω. Πλέον γίνεται και ολοένα πιο ρεαλιστικό. Δηλαδή από εκεί που μπορούσε ένα τραγούδι να μιλάει με γενικότητες για την σχέση μου με τον αδελφό μου πχ, πέρασα στο οι στίχοι να έχουν πραγματικούς διαλόγους που έχω κάνει με κάποιον σημαντικό άνθρωπο μου.

Ποιο μουσικό όργανο που παίζεις θεωρείς το πιο απαιτητικό;

Ποιος σου μαρτύρησε ότι παίζω πολλά όργανα; Όχι τίποτα άλλο, αλλά δε θυμάμαι να στο λέω (γέλια). Η αλήθεια είναι ότι γράφω τα περισσότερα όργανα μόνος μου και στο συγκεκριμένο πρότζεκτ, έχω αποφασίσει να παίζω live την ακουστική κιθάρα, γιατί είναι το σήμα κατατεθέν της μουσικής του project. Παρόλα αυτά θα πω το μπάσο ως πιο απαιτητικό. Ο κόσμος το θεωρεί από τα ευκολότερα, αλλά είναι ψέμα αυτό. Το μπάσο έχει μία ιδιαιτερότητα που λίγα όργανα έχουν. Είναι εύκολο να μάθεις τα βασικά. Πραγματικά εύκολο. Όμως μόλις μάθεις τα βασικά, κάθε βήμα για βελτίωση ή στιλ παιξίματος είναι τόσο απαιτητικό που δεν το συναντάς σε άλλα όργανα. Για να πας από το 1 στο 2 μπορεί να χρειαστείς μήνες επίπονης εξάσκησης.

Αγαπημένοι καλλιτέχνες;

Επειδή τα ακούσματα μου είναι από όλο το φάσμα της ροκ (από το 40’ μέχρι τους beatles και από εκεί στο metal του 80-90 και στην τωρινή ροκ) θα στο πάω με χρονολογική σειρά. BB King, Led Zeppelin, Queensryche, Arctic Monkeys, Mumford and Sons.

Στο νέο σου δίσκο NM 2021 θα συνεργαστείς με τον DJ MCD. Πώς προέκυψε αυτή η ιδιαίτερη συνεργασία;

O MCD είναι ο άνθρωπος που στις αρχές του 90’ έφερε το hip hop στην Ελλάδα μαζί με μία μικρή χούφτα ανθρώπων εκείνης της εποχής. Τι να πρωτοπώ για αυτόν τον άνθρωπο. Δεν θέλω να με μειώσω πραγματικά αλλά ούτε ξέρω τι κάνει μαζί μου αυτός ο άνθρωπος. Η 1η ελληνική συναυλία που πήγα ως έφηβος ήταν για να τον δω να παίζει (γέλια). Αλλά οκ, άμα ξεπεράσω το σοκ ότι ο Δημήτρης θέλει να βγάλει δίσκο μαζί μου, θα σου πω ότι η σχέση μας ξεκίνησε όταν ήρθε στην εταιρεία μου για να του κάνω κάποια video clips. Καιρό με γυροφέρνει να κάνουμε κάποιο κομμάτι παρέα. Εγώ έλεγα από μέσα μου ότι δεν γίνεται η ακουστική κιθάρα και το folk-country στυλάκι να ταιριάξει με το beat και έτσι έκανα τον βλάκα. Ε μία μέρα μου έστειλε το beat του One Hundred Pills…Αναγκάστηκα να το βουλώσω και να δουλέψω. Τώρα γράφω ριφς, του τα στέλνω, γράφει beats και χτίζουμε ολόκληρο δίσκο. Τί να πω… Happy Agis.

Στο νέο σου κομμάτι, One Hundred Pills, ο ήχος διαφέρει αρκετά από τα προηγούμενα κομμάτια σου. Σε τί οφείλεται αυτό και σε ποιο μουσικό είδος θα το κατέτασσες;

Το «Pills», είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας μου με τον MCD. Ως DJ έδωσε ένα beat πάνω σε κάτι folk και βγήκε αυτό το αποτέλεσμα. Μεταξύ μας, ενώ όταν το γράφαμε δεν το είχαμε σκεφτεί, το αποτέλεσμα μουσικά είναι ακριβώς αυτό που κάνει ο Everlast. Οπότε, τι παίζει ο Everlast; Ε εκεί ανήκει και το «Pills».

Ποια είναι τα μελλοντικά σου σχέδια;

Να συνεχίσω να βγάζω μουσική και βίντεο για την μουσική μου, καθαρά για εμένα και την ψυχή μου. Δεν με νοιάζει να κάνω επιτυχία. πραγματικά το κάνω μόνο για μένα. Αν πάει καλά πήγε. Αν όχι, πάλι καλά θα έχει πάει γιατί με γεμίζει όλο αυτό. Πρακτικά, σίγουρα θα βγάλω αυτόν τον folk-beat (ή όπως θες πες τον) δίσκο με τον MCD και παράλληλα θα κάνω και πιο folk κομμάτια μόνος μου, αλλά μεμονωμένα και μία στο τόσο.

Αν τώρα σταματήσουν τα μαζικά lockdown και επανέλθουμε στην κανονικότητα, σίγουρα θα κάνω και live. Ίδωμεν.

Τι εύχεσαι για το 2021;

Ομολογώ φέτος θα κάνω ένα μεγάλο βήμα και θα μετακομίσω μόνιμα στην Αγγλία. Εύχομαι να μην αποτύχει αυτή η επιλογή μου και να αντέξω στις νέες συνθήκες και τον σκληρό καλλιτεχνικό ανταγωνισμό σε μία χώρα που γέννησε αυτό που εμείς εδώ στην Ελλάδα “απλά προσπαθούμε” να ακολουθήσουμε. Αν όμως πρέπει να πω κάτι γενικό, θα ευχόμουν περισσότερη παιδεία μπας και βγούμε από αυτήν την απίστευτη ένταση διπολισμού που όλοι είναι μοιρασμένοι σε στρατόπεδα. Δεν βλέπεις μέση λύση ή σκέψη πουθενά πλέον και αυτό με στεναχωρεί. Όλα είναι άσπρο μαύρο ή Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, όπως συνηθίζω να λέω. Αν κοιτάξεις γύρω σου, σε όλους τους τομείς πλέον, ο κόσμος είναι στο ένα ή το άλλο άκρο (όχι πολιτικά μόνο, αλλά και σε απλά θέματα απόψεων) έτοιμος να ματώσει και να τσακωθεί με το παραμικρό. Αν μειωθεί έστω και 5% αυτό το φαινόμενο θα είμαι χαρούμενος.

Σ’ ευχαριστούμε πολύ!

